Udinese / Non solo il duello in campo: Marotta pensa a due bianconeri

Non solo il match di ieri sera, i nerazzurri vogliono giocare un'altra partita con i friulani. L'ad Marotta pensa a due calciatori bianconeri

Redazione

Ieri San Siro, oltre alla partita, è stato teatro anche delle prime trattative di mercato di giugno. La sessione invernale ha lasciato strascichi importanti nell’ambiente nerazzurro, complice l’addio ormai certo di Skriniar e il rinnovo di de Vrij sempre più incerto. Secondo quanto riportato da TMW, la Beneamata sarebbe già molto attiva per cercare soluzioni in entrata al termine della stagione. Uno dei nomi che da settimane tiene banco in casa nerazzurra è sicuramente quello del centrocampista del Barcellona, Franck Kessié.

Il nodo da sciogliere per l’eventuale trasferimento dell'ivoriano all'ombra della Madonnina però sarebbe da ricercare nella formula. L'ex rossonero potrebbe tornare a Milano solo se i blaugrana accettassero un prestito con diritto di riscatto. Per cautelarsi nel caso in cui l’operazione Kessié non andasse in porto, Marotta avrebbe già opzionato un suo vecchio pupillo. Si tratterebbe di Roberto Pereyra, ieri sera protagonista di una partita strepitosa per duttilità e qualità. L’argentino andrà in scadenza al termine della stagione, motivo per cui rappresenterebbe un’alternativa molto valida dal punto di vista economico.

Non solo il Tucu — Oltre a Pereyra, un altro bianconero è finito nelle ultime settimane in orbita nerazzurra. Parliamo di Becao, leader della retroguardia friulana, attenzionato per sostituire la partenza di Skriniar in direzione Parigi. Il brasiliano è fondamentale per i meccanismi, ma non è esclusa una sua partenza in estate, soprattutto se non rinnoverà il contratto in scadenza l'anno prossimo. Situazione da monitorare.