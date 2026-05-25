Gerard Deulofeu non ha tempo da perdere sul campo da gioco ed anzi sta lavorando in maniera forsennata per tornare ad essere protagonista in Italia e non solo. Un rientro che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo, uno dei più importanti delle ultime stagioni e di conseguenza non possiamo fare altro che attendere i prossimi passi. L'Udinese sta lavorando in maniera decisamente interessante proprio con il calciatore e dopo la sua presenza alla penultima contro la Cremonese è stato fatto capire quanto lo spagnolo sia ancora legato al mondo bianconero. Non perdiamo un secondo e passiamo alle sue dichiarazioni che riassumono nel migliore dei modi quest'annata. Ecco le parole di Gerard Deulofeu.

Le dichiarazioni di Gerard Deulofeu

Gerard Deulofeu

"Top 10! Forza Udinese sempre". Poche dichiarazioni, ma che fanno sempre capire quanto il fantasista cresciuto nel Barcellona sia perennemente legato alla squadra che più di tutte sta cercando di compiere il miracolo sportivo. Vedremo quale sarà il futuro del talento catalano, anche se il futuro sembra essere sempre più roseo.