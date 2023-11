News Udinese | Dybala scalda i motori: friulani sono lai vittima preferita

Dopo aver domato con buoni risultati i reparti offensivi di Milan e Atalanta, la difesa dell' Udinese dovrà vedersela con il tandem composto da Romelu Lukaku e Paulo Dybala . La coppia d'attacco della Roma proverà a scardinare una retroguardia che nelle ultime uscite si è rivelata in grado di reggere. Per questo Mourinho si affiderà alla qualità di Paulo Dybala.

Dybala titolare

Con tutta probabilità l'argentino scenderà in campo dal primo minuto. La Joya è detentore di un dato che spaventa la squadra di Cioffi. Come riportato da Opta, Dybala è stato coinvolto in 17 gol contro l'Udinese in campionato (10 gol e 7 assist). Dalla stagione 2004/2005 solo Totti (20 contro il Parma) e Berardi (18 contro il Milan) hanno preso parte a più reti contro una singola avversaria in Serie A.