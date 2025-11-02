Udinese – La squadra ha retto ed è festa ad Udine!

Tre punti di grande valore per gli uomini di Runjaic che sono rimasti concentrati per tutti i novanta minuti di gioco

Lorenzo Focolari Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 08:36)

La gara è iniziata con qualche timore e la Dea ne ha subito approfittato per imporsi sul campo dell’Udinese. Juric va cercato subito di mettere la freccia in avanti e l’Atalanta era anche riuscita a fare goal (che poi si sarebbe rivelato come fuorigioco).

Dopo la decisione corretta dell’arbitro è iniziata l’eterna salita verso la vittoria finale. L’Udinese ha trovato coraggio andando ad attaccare gli spazi avversari con un’insolita sicurezza creando diversi problemi ai bergamaschi (Carnesecchi protagonista di due parate miracolari). Zaniolo colpisce su corso di Kamara e la squadra va a riposo davanti nel punteggio per 1 a 0.

Come spesso è accaduto anche in questa stagione, tutti si sarebbero aspettati un grande calo dell’Udinese. In realtà, nonostante i cambi di Juric, la squadra non ha perso di vista la gara e ha retto il confronto con gli ospiti in maniera egregia. Grazie al sacrifico sono arrivati tre punti sofferti ma guadagnati tramite una prestazione completa di 90 minuti. Le ultime di mercato: Spalletti ha il suo primo nome: pronti 20 milioni<<<