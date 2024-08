Udinese – Ebosele, Ehizibue o Esteves? Ecco il titolare sulla fascia

L'Udinese continua a lavorare in vista della prossima stagione di campionato. Nel frattempo ecco le ultime sulle gerarchie sulla fascia

Festy Ebosele, Kingsley Ehizibue o il nuovo arrivato Esteves ? Questo è il primo grande dilemma gerarchico per Kosta Runjaic, visto che ad oggi non è ancora chiaro chi potrebbe essere il titolare definitivo sulla fascia destra. Nelle amichevoli abbiamo visto principalmente l'ex Colonia, ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Ebosele quando ha trovato spazio dalla panchina si è sempre messo in mostra e nell'idea di Runjaic potrebbe essere proprio la sostituzione perfetta per spaccare i match. Poi resta Esteves, arrivato solo qualche giorno fa. Il calciatore portoghese è ancora tutto da scoprire, una vera e propria scommessa in stile Udinese pronta a sbaragliare le carte. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sulla presentazione di ieri sera. La reazione di Deulofeu è da brividi <<<