News Udinese | Ebosele ko in nazionale: cosa filtra sulle sue condizioni

Brutte notizie per Cioffi per quanto riguarda la situazione infortuni. Infatti, c'è preoccupazione per le condizioni di Festy Ebosele. Il numero 2 bianconero è stato escluso dalla gara di qualificazione agli Europei 2024 contro l'Olanda per infortunio. Al momento non è ancora chiara l'entità dello stop del giocatore dell'Udinese che verrà valutato una volta rientrato in Italia.