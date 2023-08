Notizie Udinese – Ebosele ci sarà? / Le ultime sull’esterno irlandese

Il calciatore bianconero era uscito dal campo in maniera anticipata per via di un problema di crampi. Ecco come procede il suo recupero

Non un esordio semplice per il calciatore cresciuto nel Derby County. Il ragazzo irlandese ha giocato una partita non eccellente. Il rigore che ha portato alla seconda rete è solamente la ciliegina sulla torta di una delle sue peggiori prestazioni. Stiamo parlando di un ragazzo che ha ancora molto da dimostrare e soprattutto da far vedere per essere valutato come uno dei migliori, ma sappiamo benissimo che ha le qualità per poterci arrivare. Appena iniziato il secondo tempo è stato costretto ad uscire dal campo. La paura era quella di un possibile lungo stop, ma il tutto è stato prontamente scongiurato. Il calciatore ha alzato bandiera bianca per via dei semplici crampi e di conseguenza sarà in campo già questo pomeriggio alla ripresa dei lavori in quel di Udine.