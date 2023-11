News Udinese | Ebosele: “So di essere il più veloce. Ora sono a mio agio”

Dal ritiro dell'Irlanda, Festy Ebosele ha parlato alla BBC Sport del suo momento all'Udinese, felice dopo l'arrivo di Cioffi in panchina: "Dopo la partita con il Milan avevo visto il dato che diceva che ero il più veloce del campionato. Sento di essere il più veloce. È stata una bella emozione vincere a San Siro, soprattutto perché non abbiamo avuto l’inizio di stagione che volevamo. Abbiamo un nuovo allenatore ora, penso che molti giocatori si sentano più a loro agio l'uno con l'altro ora e siamo in crescita. Il mio primo mister non parlava inglese, quindi c’era una barriera linguistica. Ho dovuto imparare l'italiano per parlargli. È bello essere immersi nella cultura, ti fa adattare meglio".