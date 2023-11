Udinese | Ebosele torna a Udine per gli esami: Cioffi studia le alternative

Giornata di esami per Festy Ebosele dopo lo stop rimediato con la Nazionale irlandese che ha deciso di tenerlo fuori dai convocati per la gara contro l'Olanda per infortunio. Il numero 2 dell'Udinese farà nel pomeriggio di oggi rientro in Friuli, secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, per sottoporsi agli esami strumentali del caso e capire l'entità dell'affaticamento muscolare.