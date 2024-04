Udinese – A tutto Ebosse: “Ndicka, Verona e il mio ritorno…”

Enzo Ebosse è pronto per rientrare sul campo da gioco e tornare a dire la sua. Dopo il lungo stop e il brevissimo rientro in quel di Cagliari, il calciatore non vede l'ora di poter dire la sua . Ecco le sue dichiarazioni ad Udinese Tonight.

Il Verona

"Una partita molto importante per tutti e nella quale dobbiamo fare risultato. Il campionato non finirebbe se dovessimo perdere, ma siamo tutti concentrati a fare bene". Ha poi continuato: "È una stagione difficile per noi e per i tifosi, ma può capitare nel calcio. In questi momenti dobbiamo essere tutti uniti per raggiungere il risultato migliore possibile. L’obiettivo è rimanere in Serie A".