Udinese | Ebosse non prende parte al ritiro: prosegue con la riabilitazione

Vista la lista dei convocati per il ritiro spunta l'assenza di Enzo Ebosse. Il giocatore infatti è ancora alle prese con il recupero dal brutto infortunio rimediato la scorsa stagione a Cagliari. A partire da inizio maggio l'ex Angers aveva ripreso a lavorare con il pallone in campo. L'obiettivo non è forzare una riabilitazione che procede ma a rilento. Per questo motivo Kosta Runjaic ha deciso di non convocarlo per il ritiro in Austria, ma lasciare il camerunense lavorare a Udine per velocizzare i tempi di recupero. Ebosse ha rotto più volte il crociato e accelerare una ripresa sarebbe inutile tanto quanto dannoso.