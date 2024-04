Notizie Udinese | Ebosse verso il rientro: vuole esserci per il rush finale

Il camerunense sta facendo di tutto per tornare disponibile nelle ultime tre partite, quelle in cui ci saranno 3 scontri salvezza

L'Udinese è al lavoro in vista del rush finale di campionato che vede i bianconeri in lotta per restare in Serie A. Un obiettivo da raggiungere anche cercando di recuperare qualche elemento dall'infermeria. Lunedì è tornato a parlare Enzo Ebosse, che ha espresso la volontà di tornare in campo prima della fine della stagione.