Notizie Udinese | Ci siamo, ecco il calendario completo del mese di Agosto

Ci siamo, il nuovo campionato è alle porte! Ecco nel dettaglio tutti i match in cui i bianconeri saranno impegnati nelle prossime settimane.

Redazione

Manca sempre meno all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero e, nei prossimi giorni, la formazione allenata da mister Andrea Sottil dovrà prepararsi al meglio in vista dell'inizio della Serie A e della Coppa Italia. Il mese di Agosto, in particolare, sarà ricco di match importanti, a partire dall'esordio ufficiale della nuova Udinese, che sarà contro la Feralpisalò, nel primo turno di Coppa Italia. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo nel dettaglio tutto il calendario del club bianconero per quanto riguarda tutto il mese di Agosto.

Come abbiamo detto, il primo match stagionale sarà con la Feralpisalò. Il club lombardo ha battuto per 3-1 il Südtirol nei preliminari. A siglare le reti sono stati Siligardi (doppietta) e Cernigoi. La partita andrà in scena venerdì 5 Agosto alle ore 18 presso la Dacia Arena. Ad arbitrare sarà il signor Bosso della sezione di Reggio Calabria. Gli assistenti saranno Giovanni Baccini di Conegliano e Thomas Miniutti di Maniago. Il quarto uomo sarà Robero Lovison di Padova. Al Var Eugenio Abbattista di Molfetta e assistente al Var Luigi Rossi di Rovigo. Il match potrà essere seguito su Mondoudinese.it attraverso news e approfondimenti in tempo reale.

Ci siamo, che la Serie A abbia inizio!

Come ben sappiamo, nella prima giornata di Serie A l'Udinese di mister Sottil sfiderà i Campioni d'Italia, in un match assolutamente in favore dei rossoneri. I bianconeri scenderanno in campo il 13 Agosto alle ore 18:30, presso lo Stadio Giuseppe Meazza. Una settimana dopo, il 20, i friulani sfideranno la Salernitana alla Dacia Arena, con fischio d'inizio sempre alle 18:30. Il 26 Agosto, invece, ci sarà la super-sfida contro il neopromosso Monza, che vorrà sorprendere alla sua prima partecipazione in Serie A. La partita inizierà alle 18:30 presso l'U-Power Stadium. Infine, per concludere il mese, il 31 ci sarà la sfida con la Violadi Vincnenzo Italiano. Le due squadre scenderanno in campo ancora una volta alle 18:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Ma non è tutto, ci sono anche importanti news di mercato. Due difensori titolari potrebbero essere sacrificati: ecco di chi si tratta <<<