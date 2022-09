Udinese – Non ci voleva! Ecco cosa rischia Pereyra | News

Possiamo dire che il calciomercato dell'Udinese sia appena finito. Il pericolo di un assalto turco è sempre stato dietro l'angolo ma oggi il mercato chiude anche per la Super Lig. Non che ci fossero delle questioni in sospeso ma giravano delle strane voci su Pereyra che, adesso, non hanno più modo di esistere. Ma attenzione perché la situazione è più delicata e complicata del previsto.