Udinese-Bayer Leverkusen | Ecco le formazioni: esordio dal 1′ per Masina

Oggi l'Udinese scenderà nuovamente in campo. La squadra allenata da Andrea Sottil ha affrontato nel migliore dei modi le prime amichevoli stagionali, battendo per 11-0 i dilettanti del Rapid Lienz, pareggiando 3-3 contro l'Union Berlino e battendo per 3-0 gli sloveni dell'Ilirija Lubiana. Oggi in programma c'è un nuovo match, contro il Bayer Leverkusen. Anche oggi, contro il club tedesco, i bianconeri sono pronti a dare il meglio in vista dei prossimi ufficiali impegni e per testare il livello di preparazione dopo questi primi giorni di ritiro. I pronostici riguardo le amichevoli estive sono sempre molto incerti, ma questa sembrerebbe ampiamente in favore dei ragazzi di Gerardo Seoane.