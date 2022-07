Udinese-Pafos | Ecco il TOP e il FLOP dell’ultima amichevole del ritiro

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Qatar, gli uomini di Sottil si sono imposti con il medesimo risultato oggi contro il Pafos FC. Dopo un avvio disattento, che ha visto i ciprioti andare in vantaggio, i friulani hanno ribaltato il risultato nella ripresa. Partita quindi dai due volti, con i bianconeri che sono scesi in campo nel primo tempo con un abbondante turn over. Nella ripresa gli ingressi di Samardzic e Success hanno dato nuova linfa all'Udinese, che è stata caparbia nel prendersi l'ultima vittoria del ritiro.

Il migliore in campo dei friulani è stato senza ombra di dubbio Lazar Samardzic. Il talento tedesco ha deciso di non fermarsi più: dopo l'assist per Benkovic, oggi sono arrivati una rete e un assist. Impatto incredibile per l'ex Lipsia che fin dal suo ingresso ha dimostrato di essere pericoloso. Prima un tiro da fuori area che ha impegnato Jesse. Poi il gol che ha impattato la gara sull'1-1 e infine l'imbucata che ha lanciato a tu pet tu Success per la rete della vittoria. Super prestazione che rilancia Samardzic per un ruolo da titolare nei meccanismi di Sottil. Starà a lui riconfermarsi, ma la strada intrapresa è quella giusta.