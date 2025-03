Udinese News – Gomez su tutte le furie: ecco la verità del giocatore

La disputa continua tra Valentin Gomez e il Velez . Il calciatore, inizialmente destinato a trasferirsi all'Udinese , è rientrato in patria ma sta esprimendo il suo malcontento per le motivazioni che gli hanno impedito di indossare la maglia bianconera. Gomez ha rivelato che il periodo di attesa per la conclusione dell'affare è stato caratterizzato da una profonda sofferenza:

"Mi hanno fatto piangere in una stanza per dieci giorni. È stata una questione di permessi mai concessi dal Velez. È vero, ho effettuato allenamenti in una piazza". Dopo il suo sfogo riguardo alla gestione del club argentino, il 21enne ha deciso di condividere alcuni dettagli sulle ragioni che hanno bloccato il trasferimento in Friuli, dimostrando così che il suo desiderio era unicamente quello di unirsi alla squadra di Runjaic.