Notizie Udinese | Ecco tutti i prossimi impegni del club bianconero

Manca meno di un mese all'inizio del campionato 2022/23. Sono settimane fondamentali per il club bianconero in vista della stagione che verrà.

Nei prossimi giorni, non solo l'Udinese sarà impegnato nelle questioni di mercato , ma dovrà anche occuparsi delle partite che la nuova formazione di Andrea Sottil dovrà affrontare.

Il mese di Luglio, in particolare, sarà ricco di match che si terranno tutti nel corso del ritiro precampionato e vedrà l'Udinese sfidarsi con squadre di vari campionati europei e non solo.

Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo nel dettaglio tutto il calendario del club bianconero per quanto riguarda le prossime settimane:il punto <<<