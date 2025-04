Notizie Udinese – Ecco quando si recuperano le partite di Lunedì

Visto il rinvio delle gare in programma di Lunedì 21 Aprile , la Lega Serie A ha annunciato che le quattro partite verranno recuperate in simultanea Mercoledì 23 Aprile , alle ore 18:30 . Ecco il comunicato che riguarda anche l'Udinese.

In riferimento ai rinvii delle partite della 33^ giornata del Campionato Serie A Enilive, come indicato nel CU n. 210 emesso in data odierna, ecco il programma per il recupero delle gare interessate: