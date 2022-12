Notizie Udinese, fantacalcio e non solo: ecco quando rientra Adam Masina

Adam Masina rassicura in prima persona i tifosi dell'Udinese e tutti i fantallenatori che avevano deciso di puntare su di lui. Il marocchino, triste per non potersi trovare con la sua Nazionale a Qatar 2022, ha dichiarato che tornerà a disposizione della squadra a febbraio 2023. Aveva cominciato la stagione con il piede giusto prima del bruttissimo e sfortunato infortunio. Ha coraggio, forza e determinazione da vendere. Lo aspettiamo a braccia aperte anche, e soprattutto, perché non sappiamo ancora bene cosa accadrà al reparto difensivo bianconero dopo la sessione invernale di mercato. Le voci su Becao e Nuytinck si sono affievolite ma l'interesse nei confronti di entrambi i giocatori non manca affatto, anzi è più vivo che mai.