Udinese-Ilirija Lubiana | Ecco il TOP e il FLOP: ancora il macedone!

I bianconeri vincono ancora. Abbiamo seguito la partita in diretta ed è arrivato il momento di stabilire il migliore e il peggiore del match

Redazione

Dopo la pirotecnica vittoria contro il Rapid Lienz per 11-0 e il pareggio per 3-3 contro i tedeschi dell'Union Berlino, l'Udinese ha proseguito la strada verso il nuovo campionato incontrando l'Ilirija Lubiana, club di seconda divisione slovena. In programma, però, c'era una sfida ben più stimolante contro lo Schalke 04 però, a causa di problemi di ordine pubblico, il match è stato annullato. Nonostante gli avversari fossero nettamente inferiori, almeno sulla carta, la partita è stata tutt'altro che in discesa per i bianconeri, che sono riusciti a spuntarla soltanto nel secondo tempo. Proprio nel secondo tempo ha fatto il suo ingresso in campo l'uomo partita ed ha svoltato le sorti del match. Ecco di chi stiamo parlando.

Il top del match

Il Man Of The Match non può non essere Ilija Nestorovski. Ancora una volta il macedone si è reso protagonista di una prestazione memorabile, anche se stiamo sempre parlando di un'amichevole estiva. Dopo aver messo a segno il primo gol della stagione bianconera contro il Rapid Lienz ed essere stato autore di una splendida doppietta contro l'Union Berlino, il macedone non ha deluso le aspettative e ha lasciato il segno anche contro l'Ilirija Lubiana. Il suo match inizia al 45'. Sottil lo chiama dalla panchina e lo inserisce in campo, nella speranza di svoltare la gara. L'intuizione dell'ex Ascoli è giusta e Nesto butta la palla in rete dopo soli 2 minuti. Al 75esimo minuto mette a segno anche il 2-0 e all'86esimo firma anche la tripletta personale. Se dovesse continuare così anche per il resto della stagione, per l'Udinese ci sarà da divertirsi.

Il flop del match

La prestazione collettiva, seppur con qualche eccezione, non è stata brillante. Ma c'era da aspettarselo, perché la squadra viene da un'amichevole molto dispendiosa contro l'Union Berlino e la forma fisica non è ancora ottimale. Tra i peggiori in campo però, non può non esserci Mato Jajalo. La sua partita è durata 60 minuti, ma in un'ora di gioco non ha mai messo in mostra le sue qualità, ha toccato pochissimi palloni ed è apparso totalmente fuori condizione. Ovviamente si tratta dei primi test stagionali, ma è bene capire su quali aspetti dovrà maggiormente lavorare mister Sottil in vista del campionato 2022/23. Ma non è tutto. Al termine del match, abbiamo stilato anche le nostre pagelle. Ecco le nostre valutazioni: siete d'accordo? <<<