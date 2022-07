Udinese-Bayer Leverkusen | Ecco il TOP e il FLOP: rientro con il botto!

I bianconeri hanno perso 1-2. Abbiamo seguito la partita in diretta ed è arrivato il momento di stabilire il migliore e il peggiore del match

Redazione

Dopo le belle vittorie contro il Rapid Lienz e Ilirija Lubiana e il pareggio per 3-3 contro i tedeschi dell'Union Berlino, l'Udinese ha proseguito la strada verso il nuovo campionato incontrando il Bayer Leverkusen. Come ci si aspettava, il match è terminato sul punteggio di 2-1 in favore delle Aspirine. Nonostante gli avversari fossero di gran lunga superiori , almeno sulla carta, la partita è stata tutt'altro che in dominata dai tedeschi, con i bianconeri che hanno avuto diverse occasioni da gol per pareggiarla. La redazione di Mondoudinese.it ha seguito il match rigorosamente in diretta ed è arrivato il momento di decretare il top e il flop di questa quarta amichevole precampionato dei bianconeri. Basta chiacchiere e giri di parole. Andiamo dritti al punto.

Il top del match

Il migliore in campo per i bianconeri non può non essere Marco Silvestri. L'estremo difensore bianconero scende in campo con l'Udinese per la prima volta dopo l'infortunio all'inguine che lo ha costretto a stare fuori dal 18 Maggio. Ritorna in campo con la maglia dell'Udinese dopo più di due mesi e lo fa nel migliore dei modi. L'ex portiere è sempre molto attento sui tiri avversari e al 30' arriva la prima grande parata. Dopo il tiro di Diaby murato da Nuytinck la palla arriva a Patrick Schick, che calcia subito ma trova l'opposizione proprio del portiere ex Hellas Verona. Al 43' arriva una parata spettacolare quanto difficile. Odilon Kossounou carica il destro dalla distanza, il pallone viene deviato e cambia direzione, ma Silvestri è attento e mette il pallone in angolo. Grazie all'estremo difensore 31enne, il primo tempo termina sul punteggio di 0-0.

Il flop del match

Il peggiore in campo, per la seconda volta in questo precampionato, è Mato Jajalo. Il centrocampista bosniaco non è ancora in una condizione ottimale e lo evidenziano le sue ultime prestazioni. Nel match contro il Bayer Leverkusen tocca pochi palloni e nella manovra offensiva dei bianconeri si vede raramente. Non prende l'iniziativa e non si rende utile in fase d'attacco. Prestazione assolutamente insufficiente. Ma non finisce qui. Oltre ai voti di Silvestri e Jajalo, abbiamo inserito anche quelli di tutti gli altri calciatori: ecco le nostre valutazioni <<<