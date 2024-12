Udinese News – Torna la vittoria e si avvicina la ECL: -7 dal sogno europeo

Grazie alla vittoria rimediata contro il Monza per 1 a 2, l'Udinese guadagna punti sulla sesta posizione. Bologna e Milan davanti a +2

Nonostante la sofferenza nella gara contro il Monza , sono arrivati i tanti attesi tre punti. In un primo momento questa vittoria regala morale positivo all'ambiente friulano. Sullo sfondo però, il pareggio della Juventus con il Bologna e la sconfitta del Milan a Bergamo si fanno sentire in casa Udinese .

Grazie alla vittoria di ieri sera i friulani di Runjaic guadagnano due punti sulla vecchia signora e sui bolognesi e ben tre punti sulla squadra di Fonseca , portandosi a -7 dall'ipotetica Europa Conference League . La vicenda europea e già stata discussa abbondantemente in settimana sia dall'allenatore che dal presidente Gino Pozzo . Da una parte mister Runjaic pensa alla situazione immediata della squadra partita dopo partita. Dall'altra la dirigenza mette la qualificazione europea tra gli obiettivi della stagione.

La discussione troverà il suo esito soltanto alla fine del campionato. Per ora la squadra e lo staff rincasano con gioia per i tre punti conquistati a Monza. Tutti sono rimasti uniti dal primo fino all'ultimo minuto dimostrando di avere la forza per tornare ad essere protagonisti attivi di questa Serie A. Ecco le ultime sulle valutazioni della partita: Le pagelle del match Monza-Udinese <<<