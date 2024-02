Udinese-Cagliari | Ehizibue: “Sono contento per il primo assist in Serie A”

Il pregevole gol di Zemura non basta all'Udinese per tornare al successo tra le mura amiche. Bellissima anche l'azione che ha portato al vantaggio i bianconeri, una manovra stile Atalanta, da quinto a quinto, con l'assist firmato Ehizibue. Al termine del match è stato proprio il laterale di destra a dire la sua a microfoni di DAZN: "Sono contento per il primo assist in Serie A, arrivato dopo un lungo infortunio. Il mister parla molto con noi e mi ha detto di attaccare gli spazi, direi che ci sono riuscito con l'assist. Dopo il lungo stop dico grazie all'Udinese, alla mia famiglia e ai miei amici. Ora sono e siamo già concentrati per la prossima partita".