Udinese – Ehizibue o Kristensen? Due per una maglia di titolare: il punto

Un nuovo "duello", un nuovo modulo e nuove scelte da intraprendere. Queste tre componenti affolleranno la mente di Kosta Runjaic nelle prossime giornate. In particolare Ehizibue e Kristensen sembrano essere in piena contesa per la maglia da titolare di terzino destro.

In precedenza con il 3-5-2 entrambi i giocatori avevano il loro posto. L'olandese era il "quinto" sulla fascia destra, mentre il danese faceva parte del trio di difesa. Adesso non è più così. Adottando una linea a 4 Kristensen non "smuove" né Bijol né Solet dai loro ruoli di centrali, bensì scivola come terzino destro. Per il ragazzo si tratterebbe dell'ennesimo cambio ruolo in questa stagione, visto che Runjaic lo ha impiegato anche sulla sinistra a piede invertito nei momenti di emergenza.