Notizie Udinese | Ehizibue si presenta: “Posso portare tanta personalità”

Il nuovo esterno bianconero ha proseguito accennando ai suoi predecessori e di come si senta pronto per prenderne il posto sul campo: "Penso che è una bella opportunità per me prendere il posto di grandi giocatori come Nahuel Molina. Arrivo in una squadra che ha poi grandissimi giocatori al suo interno e posso solo che imparare da loro. Tanti giocatori, anzi praticamente tutti, mi hanno impressionato e a me piace tanto osservarli per prendere spunto per il mio gioco". Poi ha voluto fare un analisi sulle sue qualità di gioco e su quali siano i suoi pregi e i suoi difetti: "So di essere molto veloce, quindi sarà molto difficile per gli attaccanti avversari superarmi; e se ci riusciranno dovranno poi rivedermi. Le altre mie doti principali sono il fisico e la capacità di variare spartito nell'uno contro uno - prosegue Ehizibue- devo migliorare l'aspetto tattico; ho sempre giocato come terzino e ora mi devo cimentare nel fare l'esterno a tutta fascia in un centrocampo a 5". Infine una parola su quello che porterà all'interno dello spogliatoio il nuovo laterale dei friulani: "Penso sicuramente posso dare tanta personalità – sorride -. Seriamente penso di essere un giocatore rapido e in grado di coprire bene tutta la fascia". Non perdere tutto il riassunto di questo mercato. Ecco tutti i colpi di Pierpaolo Marino <<<