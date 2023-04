News Udinese – Ehizibue da urlo: come il terzino si è preso la fascia destra

Il laterale nigeriano si è finalmente preso un posto da titolarissimo grazie (soprattutto) alle ultime prestazioni. Ecco il punto su Ehizibue

Nonostante la sconfitta con il Lecce, non possiamo sottovalutare, però, la grandissima prestazione del laterale nigeriano Kingsley Ehizibue. Il calciatore si è preso un posto da assoluto protagonista grazie a un finale di stagione in crescita. Agli avversari non è stato lasciato nemmeno un centimetro sulla sua fascia in fase offensiva ed in fase difensiva hanno sofferto tantissimo le sue scorribande palla al piede. Inoltre ha anche saltato l'uomo con una certa frequenza e questo non può fare altro che piacere al tecnico Andrea Sottil che continua a puntare sempre con continuità sulle sue capacità.

Il laterale ad oggi è diventato a tutti gli effetti un titolarissimo e difficilmente potrà accomodarsi in panchina a partire dai prossimi incontri. Le sue prestazioni sono troppo importanti per la squadra, visto che sta diventando un fattore anche in fase offensiva. La pressione che fa su tutti i laterali che provano a superarlo è asfissiante e crea diversi problemi ai tecnici che provano ad arginarlo.

Affare di mercato — Se dovesse continuare a crescere con questa regolarità rientrerebbe in tempo zero nei tanti affari di mercato fatti dal solito Pierpaolo Marino. Ricordiamo a tutti che è costato meno di due milioni di euro e le sue prestazioni stanno dimostrando che i bianconeri sono riusciti a trovare l'ennesimo talento che può arrivare a valere anche dieci volte più di quanto pagato. Non resta che fare l'ennesimo complimento alla dirigenza. Restando sul tema partita, non perdere tutti i voti assegnati ieri sera. Ecco le pagelle di Lecce-Udinese <<<