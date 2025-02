Udinese-Empoli | Ekkelenkamp pensaci tu! Il commento della gara

Inizia la gara con le due squadre che sin da subito hanno iniziato un reciproco studio tattico. Al quinto minuto Lucca non è riuscito a concretizzare il cross perfetto di Atta : palla alta ma grande occasione. Dopo due minuti ha squillato anche l’Empoli con Colombo e Gyasi che però sono stati gestiti bene dalla difesa friulana. Kouame si è mangiato un goal da dentro l’area di rigore mettendo la palla al alto del palo di Sava . Al 17esimo Lovric ha colpito di sinistro da dentro l’area e Silvestri dice di no. Al 18esimo Ekkelenkamp ha sporcato il tiro di Atta ed 1 a 0 per l’Udinese. Pochi attimi dopo il goal Pezzella ha messo un pallone dentro e Kouamè non è riuscito a toccarlo. Da quel momento in poi le squadre si sono spente sempre più, l’Empoli non è riuscita a fare la partita per ribaltare il risultato e la prima frazione termina 1 a 0 per i friulani.

Il secondo tempo

Al 47esimo Thauvin si è involato a tu per tu con Silvestri, è caduto a terra ma non c’è rigore per l’arbitro, tutto regolare. Dopo 2 minuti ancora Thauvin si è ritrovato in porta e De Sciglio ha neutralizzato il tutto all’ultimo momento. L’Empoli squilla con Maleh che non è riuscito ad appoggiare la palla in rete a porta libera, occasione da urlo. Al 59esimo Lucca ha rasentato il palo girandosi in un fazzoletto in area di rigore. Sava, al 60esimo ha respinto un tiro rapido di Colombo. Cambi per l’Empoli, fuori Colombo per Esposito. Cambi anche per Runjaic, Payero per Atta. ANCORA LUI ! Ekkelenkamp ha segnato al 65esimo il raddoppio. Situazione di contropiede, catalizzata a dovere. Escono Ehizibue e Ekkelenkamp per Sanchez e Rui Modesto. Entra Pafundi per Lucca. Cambi anche per l’Empoli fuori Gyasi per Sambia, entra anche Zurkoswki ed esce Maleh. La partita è entrata nella sua fase finale, l’Udinese è un passo dal traguardo. L’arbitro dichiara il recupero. Al 90esimo Florian Thauvin è tornato a segnare dopo più di un mese e mezzo: 3 a 0. Il tempo è finito. L’Udinese batte l’Empoli per due a zero.