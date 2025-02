Udinese News – Ekkelenkamp da sogno: un goal che vale il pari

Sin dai primi minuti ha messo in campo grinta e gamba, inserendosi più volta e creando disagi nella difesa azzurra. Dopo il goal dei padroni di casa, l’Udinese non ha mollato e il goal del pareggio è stato proprio quello di Ekkelenkamp.

Juan Jesus e Meret non si intendono è il difensore brasiliano non permette al portiere di prendere una palla innocua pertanto la spazza verso il fallo laterale. Mazzocchi tenta di tenerla in gioco e lo fa calciando la palla dalle parti di Ekkelenkamp che non ci pensa due volte. Dallo spicchio destro dell’area di rigore, taglia la palla con il piatto imprimendo una forza tale da beccare l’angolo lontano di Meret. Un goal meraviglioso che testimonia le qualità di questo giocatore.