Lazio-Udinese | Ekkelenkamp: “Ci troviamo in un buon momento…”

Jurgen Ekkelenkamp ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Udinese e Lazio. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci troviamo in un buon momento. Questa partita è molto importante; se riusciremo a portare a casa il risultato, sarà un passo avanti verso qualcosa di significativo. Le cose stanno andando sempre meglio per me.