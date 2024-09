Udinese – Ekkelenkamp dopo la prima rete: “Felice della gol, ma testa a…”

Jurgen Ekkelenkamp non può essere altro che contento della sua prima rete con la nuova maglia dell'Udinese. Ecco le sue dichiarazioni

"Sono molto felice. Non è stato il mio gol più bello ma sono contento di aver segnato e di aver contribuito alla vittoria. Venivamo dalla prima sconfitta della stagione e volevamo reagire. Siamo già pronti per la prossima partita. Posso giocare in più ruoli. Da giovane giocavo più basso poi ho iniziato a giocare più avanzato. Contro l'Inter dovremo dare tutto e fare il nostro meglio".