Udinese News – Ekkelenkamp: un’entrata in scena negativa con il Como

Il centrocampista olandese non ha realizzato una buona gara contro i lariani. Si tratta di un periodo in netto calo per il giocatore

Lorenzo Focolari Redattore 22 gennaio - 13:06

L'ingresso di Ekkelenkamp con la maglia dell'Udinese non è stato dei più fortunati. Entrato a gara in corso nella sfida contro il Como, il centrocampista olandese non è riuscito a incidere sulla partita e, anzi, ha offerto una prestazione sottotono condita da un'ammonizione evitabile.

Il giocatore, arrivato in Friuli con grandi aspettative, sembra ancora lontano dalla condizione ottimale. Le sue difficoltà ad inserirsi negli schemi di gioco e a trovare la giusta intesa con i compagni sono evidenti. Questa prestazione negativa si inserisce in un periodo complessivamente poco brillante per l'olandese, che finora non è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale.

Runjaic dovrà valutare attentamente la situazione e capire come valorizzare al meglio le qualità di Ekkelenkamp. Il centrocampista ha bisogno di tempo e di ulteriore fiducia per ambientarsi in un nuovo campionato e in una nuova realtà. Sarà fondamentale per lui lavorare sodo in allenamento e cercare di ritrovare la forma migliore.