Jurgen Ekkelenkamp ha analizzato le difficoltà che hanno causato la sconfitta dell'Udinese contro il Milan: "Credo che il Milan abbia disputato una grande partita questa sera. Noi invece non siamo stati all'altezza. La nostra energia non era sufficiente, ed è per questo che hanno prevalso".
Udinese News – Ekkelenkamp: “Non siamo stati all’altezza…” Le parole
Il centrocampista olandese ha commentato cosa non ha funzionato contro il Milan secondo la sua opinione: ecco le parole del giocatore
Il centrocampista bianconero ha concluso: "Penso che il sistema di gioco non sia stato quello sbagliato oggi. Abbiamo anche cominciato bene nei primi quindici minuti, ma non è bastato". In sintesi non è stata una questione tattica bensì di atteggiamento ed energia.
Runjaic dovrà prendere nota in fretta di tutto ciò che è accaduto ieri sera al Bluenergy in modo da trovare un punto chiave della squadra e lavorare meglio per le prossime sfide.
