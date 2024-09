Notizie Udinese – Ekkelenkamp titolare contro il Parma? L’idea di Runjaic

Jurgen Ekkelenkamp è finalmente pronto per prendersi una maglia da titolare e lo ha dimostrato nell'amichevole di giovedì contro il Koper. Il calciatore olandese non vede l'ora di mettersi in mostra, ma soprattutto può dire la sua anche grazie alla grande duttilità tattica. Andiamo a vedere nel dettaglio in quali zone del campo potrebbe essere impiegato.