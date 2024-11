Notizie Udinese – Ekkelenkamp torna in campo? Le ultime pre Atalanta

Jurgen Ekkelenkamp vuole tornare ad essere assoluto protagonista sul campo da gioco. Il calciatore olandese non vede l'ora di dire la sua

Jurgen Ekkelenkamp potrebbe (finalmente) tornare a pieno regime e di conseguenza sul campo da gioco già nella sfida tra Atalanta ed Udinese. Il centrocampista olandese dopo un'influenza che lo ha messo out nel corso delle ultime tre partite. Adesso, complice anche un tutt'altro che ottimo Sandi Lovric, sarebbe il momento di trovare un minutaggio decisamente più consono.

Contro l'Atalanta decisamente difficile una maglia da titolare, più che altro per una questione di minutaggio e forma fisica. Da subentrato sicuramente ci sarà una possibilità per tornare a dire la sua. Importante dare minuti ad un centrocampista che si stava mettendo sempre più in mostra. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Pozzo chiude un colpo <<<