Udinese-Spezia | Eletti il migliore e il peggiore in campo: siete d’accordo?

Partita quasi a senso unico. I bianconeri hanno fatto il minimo indispensabile e su questo possiamo essere tutti d'accordo

L'Udinese non ha dato il massimo e chi ha visto la partita è d'accordo con noi. Ovviamente NON stiamo invocando il complotto ma la tranquillità di essere salvi già da diverse partite, oggi, ha fatto sì che i bianconeri siano scesi in campo leggermente svogliati. La partita è finita 2-3 per i liguri che grazie a questa vittoria hanno raggiunto il loro obiettivo stagionale. Thiago Motta ha salvato lo Spezia ma, nonostante il risultato ottenuto, gira voce che dal prossimo anno siederà un nuovo tecnico in panchina. I malumori con la società potrebbero avere la meglio. Ma torniamo a noi. Cominciamo dal migliore in campo.

Non possiamo assegnare il titolo sempre e soltanto a Deulofeu (anche se lo meriterebbe). Lo spagnolo ha un altro passo rispetto a tutti i suoi compagni e su questo c'è ben poco da discutere. Sarà davvero difficile trattenerlo a Udine anche per la prossima stagione. Dunque, dicevamo, questa sera il premio va a Molina. Questo ragazzo è una macchina da guerra difficile da fermare. Il primo gol della partita porta la sua firma e, guarda caso, tutto ha avuto inizio proprio da Deulofeu. Lo spagnolo serve un pallone d'oro su un piatto d'argento a Udogie che, però, non riesce ad approfittarne. La sfera finisce sui piedi di Molina che non ci pensa due volte, carica il mancino (il suo piede debole) e con un tiro straordinario buca Provedel che non può fare altro che piegarsi per raccogliere il pallone in rete.