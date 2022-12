Udinese-West Ham | Eletti il TOP e il FLOP del match: sei d’accordo?

Sconfitta indolore per l'Udinese che alla Dacia Arena va in vantaggio grazie al gol di Pereyra, però poi si fa rimontare dagli Hammers nella ripresa. I bianconeri scendono in campo con idee e reattivi nonostante l'inattività di un mese. I bianconeri però creano poco e soffrono tanto in fase difensiva, grazie anche a un avversario davvero temibile. Al termine del tempo regolamentare la nostra redazione, come sempre, ha premiato il TOP e il FLOP del match. Cominciamo subito.