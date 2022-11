Spezia-Udinese | Eletti il TOP e il FLOP del match: sei d’accordo?

La redazione di mondoudinese.it ha eletto il top e il flop del match. Dopo un'attenta analisi, ecco i vincitori di questa giornata di Serie A

Redazione

Punto d'oro per l'Udinese che dal Picco riesce a uscire indenne, con un pareggio sofferto. I bianconeri scendono in campo con poche idee e poco reattivi. Sono prevedibili, creano poco e soffrono tanto in fase difensiva. Al termine del tempo regolamentare la nostra redazione, come sempre, ha premiato il TOP e il FLOP del match. Cominciamo subito.

Success merita soltanto applausi. Nonostante non sia arrivato il tanto atteso gol (tra l'altro annullato per pochi centimetri) dà la consueta presenza e apporto. Sbaglia poco e quando lo fa, rimedia immediatamente ai suoi errori con eleganza e puntualità. Suo l'assist per Lovric che vale il pareggio per i bianconeri. Riesce a far salire la squadra e inferisce coraggio a tutti i suoi compagni e ai tifosi bianconeri. Senza ombra di dubbio è lui il TOP del match.

Flop — Questa volta il flop del match è senza dubbio il Tucu Pereyra. Il centrocampista argentino, anche oggi adattato esterno a tutto campo, non riesce mai a entrare in partita e ani ha la colpa sul gol del vantaggio dei padroni di casa. Infatti, la rete dell'1-0 arriva da una mancata marcatura di Pereyra nei confronti di Reca che è bravo a prendergli il tempo e a infilarlo alle spalle. Da quel momento in poi non riesce nell'impresa di riscattarsi e continua un triste monologo. Giornata no. Che peccato. Ma non finisce qui. Ecco tutte le pagelle, senza filtri, della nostra redazione <<<