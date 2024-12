Notizie Udinese – “Peccato per l’eliminazione in coppa..” Le parole di un ex

L'ex giocatore dell'Udinese Fabio Rossitto , ha da poco analizzato la situazione che sta vivendo la squadra di Kosta Runjaic. Le parole riguardano il passato recente e il presente attuale della squadra, in ottica di un futuro da stabilire in campionato.

"Peccato per l'eliminazione in coppa, dalla formazione si era capitato che comunque l'Udinese voleva onorare l'impegno. A penalizzarla sono stati errori grossolani e da evitare, che si sommano a quelli commessi con il Napoli. Il giocatore prosegue: "Ho visto grosse difficoltà sulla linea difensiva alta e piatta, senza coperture.

Bisogna capire come mettersi con il corpo per schermare una linea di passaggio o per accompagnare l'uomo all'esterno. Da qui alla fine del girone d'andata l'Udinese può fare cinque punti, anche se a Firenze sarà una partita complicata. Direi che girare a 25 punti sarebbe l'ideale per guardare la salvezza da più vicino."