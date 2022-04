News Udinese / Gli elogi di mister Cioffi: “Bravi ragazzi, ma ora tocca a noi”

Ieri prima che la prima squadra partisse per Bologna, la primavera ha giocato contro la Reggiana, l'ha battuta e si è andata a prendere il titolo di campione. Ed ora i ragazzi di Sturm il prossimo anno saliranno di categoria e livello in Primavera 1 , tra i "grandi"...

Prima del match mister Cioffi aveva dato un grande in bocca al lupo a Jani ed ai ragazzi, anche perché alcuni di loro li conosce bene dato che si sono allenati in prima squadra.

La partita poi è finita con un netto 0-4 per i friulani ed al termine Gabriele è tornato ancora ai microfoni: "Bravi, bravi tutti. Complimenti a tutto lo staff, a Jani Sturm e soprattutto ai ragazzi. Ma ora toccherà a noi!". Qui non è ancora finita. In casa bianconera ci sono altri due personaggi che hanno parlato al termine di questa gara emozionante!Ecco le parole di Sturm e di Pinzi! <<<