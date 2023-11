Notizie Udinese | Emergenza difensiva per Cioffi: Kabasele squalificato

Il centrale belga salterà la gara casalinga di domenica prossima contro l'Atalanta. Il tecnico bianconero non ha molte soluzioni in quel ruolo

Emergenza in difesa per Cioffi contro l'Atalanta. Al 55° di Milan-Udinese il difensore bianconero Christian Kabasele ha rimediato un giallo che, vista la diffida che già pendeva su di lui, farà scattare la squalifica. L’ex Watford salterà quindi il prossimo appuntamento di campionato, quello di domenica 12 novembre alle 15 al ‘Friuli’ contro la squadra di Gasperini. Un match delicato, importante per dare continuità alla vittoria di S. Siro.