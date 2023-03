Udinese – Emergenza difensiva senza fine / Sottil cerca soluzioni: rassegna

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Dopo le due vittorie in altrettanti match, arrivate prima della pausa il morale del team è tornato a dei livelli altissimi, quasi come l'inizio di annata straordinario. Adesso tocca a mister Sottil incanalare nei giusti binari tutta questa gioia.

Nelle ultime ore non sono arrivate delle notizie rassicuranti. Dopo le squalifiche di due dei tre centrali titolari, anche un calciatore fondamentale come Jaka Bijol sembra non essere al meglio. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la rassegna stampa di giornata. Ecco il punto sulla retroguardia bianconera <<<