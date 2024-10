News Udinese – Emergenza difesa contro la Vecchia Signora: il punto

L'Udinese si trova in una situazione di campo tutt'altro che semplice da gestire. La trasferta contro il Venezia ha messo a nudo un problema

Emergenza difesa per l'Udinese nel corso della prossima sfida di campionato contro la Vecchia Signora di Thiago Motta. La squadra dovrà fare a meno di un centrale fondamentale come Isaak Tourè (espulso proprio nel secondo tempo del match di ieri sera) e non solo. Andiamo a vedere nel dettaglio.