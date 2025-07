Mercato Udinese – Emergenza terzini! Il nome proposto alla società

Il reparto difensivo deve essere completato sulle fasce e la dirigenza si è già mobilitata per trovare dei profili adatti

Nelle amichevoli disputate in questi ultimi giorni dall'Udinese è apparsa in risalto una problematica. Nella difesa a 4 servono terzini completi che sappiano interpretare il ruolo alla perfezione. Ehizibue ha bisogno di carburare partita dopo partita ma Zemura e Kamara potrebbero avere diverse difficoltà. Ecco che il mercato corre in aiuto di Runjaic.