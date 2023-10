Udinese | Emergenza totale per il Monza: Izzo out. D’Ambrosio squalificato

Non c’è tregua per Palladino. Come comunicato dalla società biancorossa, Armando Izzo è stato operato a Barcellona per la rimozione del neuroma di Morton dal piede sinistro. Questa problematica si genera spesso in seguito a microtraumi cronici e comporta un dolore forte associato all’appoggio del piede. Non ci sono indicazioni certe sui tempi di recupero del difensore campano, ma si pensa che siano necessarie almeno 6-8 settimane per il rientro in gruppo. Il 2023 calcistico di Izzo potrebbe essersi concluso in anticipo.