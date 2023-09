News Udinese / Emergenza totale bianconera, sono fuori in 15: tutti i nomi

Sottil è in emergenza. Sono ben quindici gli indisponibili per il club bianconero. Ecco tutte le ultime sulla formazione in vista del match

Mister Sottil dovrà fare a meno di ben quindici giocatori in vista della sfida contro la Fiorentina. L'Udinese dispone della rosa più lunga di tutta Italia, ma allo stesso tempo la società non riesce comunque a fornire al tecnico una rosa completa per ogni incontro. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere nel dettaglio tutti i calciatori out.