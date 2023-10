Empoli-Udinese 0-0 / Il commento dell’incontro: vince la noia

1 di 2 Un match da non perdere

Una partita che non si dovrebbe perdere per nessun motivo al mondo, soprattutto se si è tifosi dell'Udinese. Questa sfida tra i bianconeri e l'Empoli vale davvero tantissimo. Noi partiamo diretti con il commento della gara.

L'Udinese parte all'attacco e con Samardzic ottiene almeno due occasioni nitide da gol, ma l'imprecisione (impronosticabile) del centrocampista serbo non permette alla squadra friulana di gioire. Con il passare dei minuti l'Empoli prende campo e prima ha una grande occasione dove Kamara ci mette lo zampino, poi su un errore grossolano di Bijol, la squadra toscana passa in vantaggio. Un gran gol di Francesco "Ciccio" Caputo. Fortunatamente la rete viene annullata perché il tocco del difensore viene valutato involontario. Adesso non possiamo fare altro che passare alla seconda frazione <<<