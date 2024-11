Empoli-Udinese | D’Aversa ha un primato clamoroso con l’Udinese: il punto

L'Empoli continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e del match di questo pomeriggio. Ecco tutti i dettagli sul record

L'Udinese continua a lavorare per il match odierno che sarà fondamentale contro l'Empoli di Roberto D'Aversa . Proprio il tecnico possiede un primato a tratti clamoroso. Non perdiamo neanche un secondo ed andiamo subito a vedere tutti i dettagli su questo piccolo record.

Ad oggi il mister ex Lecce non ha mai perso contro l'Udinese. Sono sette le sfide giocate contro le Zebrette, ma in totale sono arrivati 13 punti fronte di tre vittorie e quattro pareggi. Un dato clamoroso se pensiamo alle squadre che D'Aversa ha allenato, chissà se oggi i bianconeri riusciranno a ribaltare la situazione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Ibra vuole un bianconero <<<