Empoli-Udinese | Parla D’Aversa: “Non sono soddisfatto pienamente”

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e l'Empoli di Roberto D'Aversa. Una partita che ha regalato moltissime emozioni ed anche qualche protesta per l'ennesimo episodio dubbio. Non perdiamo altro tempo ed ecco le parole del coach dell'Empoli.

Che partita è stata? Soddisfatto?

"Sono soddisfatto del risultato positivo, ma non soddisfatto pienamente perché a 15 dalla fine si vinceva. Oggi c'era una squadra che ha dei nomi più importanti di noi. Credo si sia fatto un ottimo primo tempo contro un team che ha messo in difficoltà anche l'Atalanta. Oggi la soddisfazione totale non ci può essere".