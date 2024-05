Udinese-Empoli / Deciso l’arbitro che dirigerà il match: i precedenti

Tutti i precedenti

Nelle gare ufficiali, Orsato ha diretto l’Udinese in 17 occasioni per un bilancio di 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima volta che ha incrociato i bianconeri è stata in occasione dell’unico match vinto al ‘Friuli’ in questa stagione, Udinese-Bologna 3-0 dello scorso 30 dicembre. Ha già arbitrato un Udinese-Empoli, il 7 aprile 2019: la gara si concluse con il successo dell’Udinese per 3-2. I precedenti di Orsato con i toscani sono 9 per un bilancio di 3 successi, 1 pareggio e 5 sconfitte.